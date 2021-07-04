На Кіпрі в лісових пожежах загинули чотири людини (фото)

Єгипетські сільськогосподарські робітники зникли безвісти після того, як їх автомобіль був знищений пожежею

На Кіпрі вирують лісові пожежі / Фото: ЕРА

На Кіпрі триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка забрала життя як мінімум чотирьох людей.

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Про це повідомляє BBC.

Найбільша в історії Кіпру лісова пожежа в південному районі Лімассола змусила жителів кількох сіл терміново евакуюватися, а Кіпр вже звернувся по міжнародну допомогу для ліквідації.

У неділю, 4 липня, влада Кіпру підтвердила загибель чотирьох осіб. Попередньо відомо, що жертвами стали єгипетські сільськогосподарські робітники. Вони пропали безвісти після того, як їх автомобіль був знищений пожежею.

Реклама Лісові пожежі знищують все на своєму шляху / Фото: ЕРА

"На місце події виїжджають судово-медичні експерти для встановлення особи. Всі ознаки підтверджують той факт, що це четверо зниклих без вісти, яких ми шукаємо з учорашнього дня", – сказав міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс.

Фото: EPA

Раніше ми повідомляли, що в Мексиканській затоці (біля узбережжя Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече) сталася сильна пожежа на підводному трубопроводі нафтогазової компанії Pemex.