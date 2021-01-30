На Кубі розбився військовий вертоліт: є жертви

На Кубі в гірському східному районі країни зазнав катастрофи військовий вертоліт.
Як повідомляє Reuters, в результаті аварії загинули всі, хто був на борту – п'ять людина.
"Літак врізався в" піднесеність "після того, як покинув східну провінцію Ольгин для короткої поїздки в провінцію Гуантанамо", – йдеться в повідомленні.
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Більше ніякої додаткової інформації не надають. На цей момент причина аварії розслідується.
Нагадаємо, 20 січня в США в окрузі Монро штату Нью-Йорк зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого знаходилися три людини.
Раніше на єгипетському півострові Південний Синай, неподалік від курортного міста Шарм-еш-Шейх, сталася аварія вертольота багатонаціональних сил з підтримки миру, загинули вісім людина.
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