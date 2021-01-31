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На Кубі зірвався в урвище автобус зі вчителями, багато загиблих і поранених

31 січня, 01:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Деякі постраждалі у тяжкому стані

На Кубі зірвався з шосе в урвище автобус зі 45 вчителями, внаслідок чого загинули щонайменше 10 людей і 24 отримали поранення, деякі у важкому стані.

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Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася приблизно за 30 миль на схід від столиці країни Гавани – вчителі поверталися звідти в східну Кубу.

Державне телебачення показало кадри з місця, де автобус з'їхав з дороги, а також уламків лежачого на боці автобуса глибоко в ущелині.

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Важко поранених вчителів госпіталізували в провінції Маябеке, де сталася аварія, і в столицю Куби.

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Нагадаємо, напередодні на Кубі в гірському східному районі країни зазнав аварії військовий вертоліт, у результаті чого загинуло п'ятеро людей.

Ми також повідомляли, що в бразильській провінції Сан-Паулу сталося ДТП за участю автобуса і вантажівки, в якому загинули 37 людей.

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ДТП Куба аварія автобуси ущелина
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