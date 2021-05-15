Другі після США. На Марсі приземлився космічний корабель Китаю: відео

Китай став другою країною у світі, яка успішно приземлилася на Червону планету

Китайський космічний корабель Tianwen-1 приземлився на Червону планету. Скріншот

Китай слідом за США почав освоювати Марс – китайський безпілотний космічний корабель Tianwen-1 з марсоходом "Чжучжун" приземлився на Червону планету.

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Про це повідомляє китайське державне урядове агентство новин Xinhua.

Tianwen-1 складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсоходу. Він був запущений в космос ще 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де відтоді він перебуває на орбіті.

"Це був перший крок в китайському планетарному дослідженні космосу", – йдеться в повідомленні.

Відео: Reuters

Марсохід оснащений мультиспектральними камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією підповерхневого зондування для дослідження геологічної будови Марса до 10-метрової глибини, приладом для аналізу хімічного складу ґрунту і пошуку біомолекул, а також детекторами магнітного поля і метеостанцією.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно марсоліт NASA побив власний рекорд - став літати все швидше і далі. Під час третього польоту Ingenuity навіть на якийсь час зник з поля зору марсоходу, з якого велася зйомка.