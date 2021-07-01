На місці колишньої школи в Канаді знайшли майже 200 безіменних могил

Поховання може належати індіанським дітям, яких намагалися асимілювати в школі-інтернаті Св. Євгенія в Британській Колумбії

Страшне минуле канадських індіанців знову дало про себе знати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Канаді продовжують розкривати трагічні факти про поводження з корінним населенням – слідом за двома іншими такими знахідками, в провінції Британська Колумбія виявили 182 безіменних могили на місці колишньої школи-інтернату.

Реклама

Про це повідомляє CBC.

Моторошну знахідку зробили учасники організації Ktunaxa Nation, яка займається захистом прав канадських індіанців.

Могили були знайдені за допомогою георадару на території колишньої школи Св. Євгенія (St. Eugene's Mission School) неподалік міста Кренбрук.

Самі поховання досягали в глибину близько метра й були на території кладовища, яке примикає до школи.

Реклама

Зараз експерти намагаються визначити, чи належать могили дітям, які відвідували школу Св. Євгенія. У 1912-1970 роках вона була у віданні Католицької церкви, але з часом на території школи з'явився гольф-курорт і казино, якими керують індіанці ктунаха.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вже висловив свою підтримку народу ктунаха.

Нагадаємо, що це вже третя така знахідка трохи більше, ніж за місяць. Спершу на території колишньої школи-інтернату для індіанців в Британській Колумбії виявили масове поховання з останками 215 дітей, а потім ще 751 могилу знайшли в провінції Саскачеван.

Варто відзначити, що в XIX-XX століттях в Канаді перебувало понад 130 шкіл-інтернатів, створених для асиміляції корінного населення. Під час перебування в таких інтернатах індіанським дітям не дозволялося говорити рідною мовою і відправляти релігійні обряди.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дивіться у відеосюжеті: