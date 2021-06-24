На місці школи в Канаді знайшли безіменні могили 751 дитини

Індіанських дітей понад століття тисячами вилучали з їхніх сімей і поміщали в антисанітарні, погано опалювані, а часом і частково недобудовані будівлі

Не менш як 6 тисяч індіанських дітей загинули під час спроби канадської влади їх асимілювати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Канаді продовжують знаходити моторошні нагадування про минуле країни – на додачу до двох сотень дитячих могил в Британській Колумбії ще 751 могилу виявили в провінції Саскачеван

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Про це повідомляє CBC.

Знахідка була зроблена активістами організації Cowessess First Nation на місці колишньої школи-інтернату для дітей корінних народів, яка діяла з 1899 по 1997 рік. Всі могили при цьому були без розпізнавальних знаків.

"Вони змусили нас повірити, що у нас немає душі. Вони принижували нашу людську гідність, тому ми навчилися не любити те, ким ми є", – говорить колишня учениця школи Флоренс Спарв.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив свої співчуття, заявивши, що його "серце розбите".

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"Ми не можемо їх повернути [дітей], але ми шануватимемо їх пам'ять і розповімо правду про ці кривди", – йдеться в його офіційній заяві.

Варто відзначити, що в XIX-XX століттях у веденні канадського уряду перебувало понад 130 шкіл-інтернатів, створених для асиміляції корінного населення. Під час перебування в таких інтернатах індіанським дітям не дозволялося говорити рідною мовою і відправляти релігійні обряди.

З 1863 по 1998 рік понад 150 тисяч індіанських дітей вилучили з сімей і перемістили в такі школи. Вони жили в антисанітарних умовах, погано опалюваних, а часом і частково недобудованих будинках.

У результаті, за різними оцінками, близько 6 тисяч дітей померли. А ті, хто вижив, розповідали про фізичне і сексуальне насильство з боку співробітників адміністрації установ.

2008 року уряд Канади приніс офіційні вибачення за подібні практики і створив комісію, щоб розслідувати нелюдське поводження з індіанськими дітьми.

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