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На Різдво до Єлизавети II увірвався чоловік зі зброєю

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 18:55
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Поліція зуміла вчасно відреагувати
Правопорушником виявився 19-річний юнак
Правопорушником виявився 19-річний юнак / Фото: Колаж: Сьогодні

На територію Віндзорського замку, де королева Великої Британії Єлизавета II із сім'єю відзначає Різдво, проник чоловік зі зброєю, пише ТАСС.

За інформацією правоохоронців, чоловік проник на територію Віндзорського замку, але йому не вдалося потрапити до жодної з будівель резиденції. Членів королівської сім'ї було поінформовано про інцидент.

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Порушником виявився 19-річний хлопець із міста Саутгемптон. Наразі порушника взято під варту.

"Озброєного чоловіка було затримано після проникнення на територію Віндзорського замку в день Різдва", – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що він був заарештований за підозрою в незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється, і володінні бойовою зброєю.

Єлизавета II порушила правила

Єлизаветі II довелося скасувати сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку через великий відсоток тих, хто заразився новою мутацією COVID-19 – штамом "Омікрон". Королева не поїхала до Сандрінгема, щоб відзначати Різдво. Другий рік поспіль Її Величності доводиться порушувати давню традицію. Єлизавета II відзначає перше Різдво без Філіпа.

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Крім того, за святковим столом Єлизавета ІІ хотіла бачити Меган Маркл та принца Гаррі, але герцоги Сасекські відмовилися приїжджати до Британії. За інформацією інсайдерів, пара має намір поспілкуватися з королевою та іншими родичами по відеозв'язку.

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