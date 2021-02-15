На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)

На Туреччину обрушився сильний снігопад, в Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу.

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Про це повідомляє Daily News.

Через негоду буде надано адміністративну відпустку людям з інвалідністю, співробітникам державних установ та організацій, людям з хронічними захворюваннями і вагітним співробітницям.

Найжвавіший водний шлях в Босфорі, що розділяє Стамбул на дві частини, був закритий для морських перевезень.

Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) і Центр координації стихійних лих столичного муніципалітету Стамбула (AKOM) раніше попереджали жителів про те, що снігопад може тривати ще п'ять днів.

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Нещодавно північ Європи накрили снігопади. У Нідерландах була найсильніша за десятиліття заметіль, в Німеччині – не ходив транспорт, а британці згадали про "Звіра зі сходу".

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