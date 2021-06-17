На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУ

Нідерландська прокуратура визнала докази України про катастрофу "Боїнгу" на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Перед катастрофою малазійського Boeing-777 на Донбасі у 2014 році в районі трагедії не було українських військових літаків, заявила представниця прокуратури Нідерландів на слуханнях у справі MH17.

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Прокурор Манон Ріддербекс 17 червня нагадала про представлені раніше на суді перехоплені записи переговорів бойовиків Донбасу. Серед іншого вони заявляли, що, мовляв, винищувач Су Збройних сил України збив Boeing, після чого вони збили "сушку" з російського ЗРК "Бук".

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"Спільна слідча група ретельно вивчила це питання, запитавши інформацію від української і російської влади, вивчивши уламки літака та інформацію з відкритих джерел і перехоплених телефонних розмов, а також заслухавши свідків", – сказала Ріддербекс.

Цьому поширеному раніше російськими пропагандистами фейку суперечать одразу кілька фактів:

радари не зареєстрували жодного військового літака;

показання українських свідків і представлені Україною документи свідчать про те, що в повітрі над зоною конфлікту не було військових літаків, коли був збитий рейс MH17;

відсутність доказів катастрофи будь-якого іншого літака, крім лайнера Malaysia Airlines.

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Ріддербекс зазначила, що фахівці (зокрема представники російського концерну "Алмаз-Антей" – розробника "Буків") досліджували всі зібрані на місці катастрофи уламки і дійшли висновку, що жоден з них не міг належати іншим літакам.

Нагадаємо, що раніше Спільна слідча група, яка розслідувала катастрофу рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році, відхилила показання двох свідків про пуск ракети буцімто із зони Збройних сил України.

Як уже повідомлялося, з цього місяця Гаазький суд почав розгляд по суті справи про катастрофу літака в районі Грабово в Донецькій області та загибель всіх 268 осіб, що були на борту.