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На Японію обрушився потужний тайфун, почалася евакуація (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 вересня, 15:10
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Тайфун порушив роботу транспортних систем, було скасовано понад 30 авіарейсів
Тайфун №14 обрушився на узбережжя острова Кюсю, Японія і продовжує переміщатися в східному напрямку. Колаж: "Сьогодні"
Тайфун №14 обрушився на узбережжя острова Кюсю, Японія і продовжує переміщатися в східному напрямку. Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю ввечері, 17 вересня, Тайфун №14 обрушився на узбережжя острова Кюсю і продовжує переміщатися в східному напрямку. В Японії довелося скасувати понад 30 авіарейсів.

Про це повідомляє NHK.

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Люди по всій Японії готуються до потенційно катастрофічних погодних умов. Офіційні представники закликають людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, побоюватися зсувів і повеней.

Тайфун призвів до порушення роботи транспортних систем. Рух на деяких маршрутах швидкісних супер-експресів і місцевих залізничних лініях було призупинено, а також було скасовано понад 30 авіарейсів.

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Вважають, що тайфун №14 ослабне рано вранці в неділю. Офіційні представники повідомляють, що людям необхідно продовжувати залишатися напоготові на випадок можливих повеней.

Станом на 6:30 ранку в суботу наказ про евакуацію охопив приблизно 400 людина.

Тайфун "Чанту" – постраждали більше 11 тисяч людина

Раніше ми повідомляли, що на північні острови Філіппін обрушився тайфун "Чанту" і залишив регіон без електрики. Тисячі людей евакуйовані.

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Тайфун "Чанту", який до цього був класифікований філіппінським бюро погоди як шторм категорії 5, ослаб до 3 категорії коли наблизився до Філіппінам у суботу, 11 вересня.

Більш ніж 11 тисяч осіб постраждали від тайфуну, понад тисяча осіб все ще перебувають в евакуаційних центрах, йдеться в звіті агентства по стихійним лихам. Про постраждалих поки немає інформації.

"Це один з найсильніших тайфунів, які я коли-небудь відчував", – повідомив місцевий житель провінції Батанес, яка часто піддається руйнівній дії потужних тайфунів.

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