На Японію обрушився потужний тайфун, почалася евакуація (відео)

У п'ятницю ввечері, 17 вересня, Тайфун №14 обрушився на узбережжя острова Кюсю і продовжує переміщатися в східному напрямку. В Японії довелося скасувати понад 30 авіарейсів.

Про це повідомляє NHK.

Люди по всій Японії готуються до потенційно катастрофічних погодних умов. Офіційні представники закликають людей, які знаходяться в районах на шляху тайфуну, побоюватися зсувів і повеней.

Тайфун призвів до порушення роботи транспортних систем. Рух на деяких маршрутах швидкісних супер-експресів і місцевих залізничних лініях було призупинено, а також було скасовано понад 30 авіарейсів.

At 160 km / h! Typhoon Chanthu hits China and is moving towards Japan ... https://t.co/D8eOrCAf07 via @YouTube