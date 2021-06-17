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Початок нової епідемії? В Індії виявили перший випадок "зеленої цвілі"

17 червня 2021 11:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Слідом за "чорною пліснявою" індійські пацієнти з COVID-19 ризикують зіткнутися з новою небезпечною хворобою – аспергільозом

Тим, хто перехворів на коронавірус в Індії, загрожує нова небезпечна хвороба. Фото: колаж "Сьогодні"

Тим, хто перехворів на коронавірус в Індії, загрожує нова небезпечна хвороба. Фото: колаж "Сьогодні"

В Індії, яка продовжує зі змінним успіхом боротися з епідемією коронавірусу і спалахом мукормікозу, зареєстрували перший випадок "зеленої цвілі".

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Про це повідомляє Times of India.

Інфекцію виявили у 34-річного пацієнта зі штату Мадх'я-Прадеш. Перед цим чоловік два місяці лікувався від коронавірусу і грибкової інфекції.

Однак, оскільки він погано реагував на лікування, 15 червня його медичним вертольотом доправили до лікарні в Мумбаї з на 90% пошкодженими легенями.

"Це перший випадок захворювання "зеленою цвіллю" в Мадх'я-Прадеш, але я не впевнений щодо решти країни", – каже лікар Раві Дозі з Інституту медичних наук Шрі Ауробіндо.

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Однак журналісти стверджують, що раніше в Індії про подібну інфекції не повідомляли.

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Збудником "зеленої цвілі", або аспергільозу, є пліснявий грибок з роду Aspergillus. Заразитися ним можна як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, вдихнувши спори. Варто зазначити, що більшість людей щодня вдихають спори аспергіл без будь-яких наслідків, але люди з ослабленим імунітетом або захворюваннями легень схильні до вищого ризику.

Варто зазначити, що в останні три тижні тенденція до захворювання "чорною пліснявою", або мукормікозом, в Індії виросла на 150%. "Лідерами" за цим показником є штати Махараштра (7057 заражених, понад 600 померлих), Гуджарат (понад 5 тис. хворих і понад 300 жертв) і Раджастан (майже 3 тис. і 188 загиблих).

Цього місяця хворобу зафіксували також в сусідньому з Індією Непалі.

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Про що ще говорять в Україні та світі 17 червня, дивіться у відеосюжеті:

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