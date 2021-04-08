"Нацистський" карантин в Венесуелі: позначають будинки хворих на COVID-19

У Венесуелі відкрили кримінальну справу проти мера міста Сукре, з ініціативи якого на будинки з інфікованими коронавірусом наносилися спеціальні мітки – перекреслене червоне коло на білому тлі.
Про це повідомляється у випуску новин "Сьогодні".
Мер Луїс Дуке аргументував свою ідею тим, що, знаючи про хворих у помічених будинках, люди поводитимуть себе з ними обережніше.
Крім того, він ввів жорсткі заходи проти порушників карантину – тих, хто ослухається епідеміологічних обмежень, позбавлять пільг. Вони ризикують залишитися без продуктових наборів і газу для приготування їжі.
Також порушникам загрожують штрафи у 9 доларів – це розмір мінімальної зарплати в Венесуелі.
ЗМІ вже назвали такі заходи нацистськими, а генеральна прокуратура відкрила проти Дуке кримінальне провадження.
Нагадаємо, торік у в'язниці венесуельського штату Португеза стався бунт через карантин, в результаті якого загинули 46 ув'язнених і ще 75 осіб отримали поранення.
Також ми писали, що через локдаун в іншому місті країни мавпи, що жили в зоопарку, стали нападати і грабувати городян.
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