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"Нацистський" карантин в Венесуелі: позначають будинки хворих на COVID-19

8 квітня, 18:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Меру міста загрожує суд за такі жорсткі заходи

У Венесуелі відкрили кримінальну справу проти мера міста Сукре, з ініціативи якого на будинки з інфікованими коронавірусом наносилися спеціальні мітки – перекреслене червоне коло на білому тлі.

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Про це повідомляється у випуску новин "Сьогодні".

Мер Луїс Дуке аргументував свою ідею тим, що, знаючи про хворих у помічених будинках, люди поводитимуть себе з ними обережніше.

Відео: Сьогодні

Крім того, він ввів жорсткі заходи проти порушників карантину – тих, хто ослухається епідеміологічних обмежень, позбавлять пільг. Вони ризикують залишитися без продуктових наборів і газу для приготування їжі.

Також порушникам загрожують штрафи у 9 доларів – це розмір мінімальної зарплати в Венесуелі.

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ЗМІ вже назвали такі заходи нацистськими, а генеральна прокуратура відкрила проти Дуке кримінальне провадження.

Нагадаємо, торік у в'язниці венесуельського штату Португеза стався бунт через карантин, в результаті якого загинули 46 ув'язнених і ще 75 осіб отримали поранення.

Також ми писали, що через локдаун в іншому місті країни мавпи, що жили в зоопарку, стали нападати і грабувати городян.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Венесуела карантин коронавірус COVID-19 локдаун

Джерело: Сьогодні

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