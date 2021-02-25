Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)

У небі над Єреваном, де проходять мітинги прибічників і противників прем'єра Нікола Пашиняна, з'явилася військова авіація. Над центром вірменської столиці пролетів винищувач МіГ-29.

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Мітингувальники зустріли його появу і розворот в районі площі Республіки вітальними вигуками і свистом.

Нагадаємо, виступаючи перед прибічниками, прем'єр Пашинян спростував повідомлення ЗМІ про підготовку своєї втечі з країни. "Моя сім'ї тут", – заявив глава уряду.

Трохи раніше в Єревані почалися масові бійки противників і прибічників Пашиняна. Перші з них домагаються відставки глави уряду, другі – виступають проти.

Пашинян також повідомив, що підписав рішення про відставку начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна, проте документ не був завізований президентом республіки Арменом Саркісяном.

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