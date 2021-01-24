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Над будівлею британського парламенту в Лондоні піднявся густий дим (відео)

24 січня, 15:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Вестмінстері спрацювала пожежна сигналізація

У Лондоні в будівлі Вестмінстера спрацювала пожежна сигналізація. А очевидці помітили над будівлею дим.

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Про це повідомляє Express.

Перехожі публікують фото і відео: над будівлею, що являє собою культову пам'ятку Лондона, багато диму. Чути звуки пожежної тривоги.

"У Лондоні спрацьовує пожежна сигналізація, і з будівлі парламенту йде багато диму", – повідомила очевидиця Джессіка Галлардо.

У будівлі журналістам повідомили, що це "просто пар", але не пояснили причину ввімкнення пожежної сигналізації.

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Зазначимо, що кілька днів тому депутатів попередили, що їм доведеться перебратися, щоб можна було провести терміновий ремонт будівлі.

"Ми ремонтуємо будинок вже 40 років. Подальше зволікання було б дуже ризикованим. Це міг бути наступний Нотр-Дам. Я не думаю, що хтось хоче бачити, як будівля руйнується або згорає", – сказав голова комітету бухгалтерів Мег Гіллер.

За останніми даними, влада Лондона спростували повідомлення про пожежу в Вестмінстерському палаці.

У пожежній службі Лондона повідомили, що пожежна сигналізація в будівлі спрацювала помилково.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області пізно ввечері 23 січня виникла масштабна пожежана базі відпочинку "Черкащанка" в місті Южному.

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Лондон дим Вестминстерский дворец
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