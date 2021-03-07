"Треба поважати і оберігати": Папа Римський про роль жінок в суспільстві

Він згадав про Богоматір

Напередодні жіночого міжнародного дня Папа Римський Франциск закликав поважати і оберігати жінок.

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Про це він сказав під час виступу з проповіддю в місті Бахдіда, яке вважається місцевим центром християнства.

"Хотів би подякувати всім матерям і жінкам цієї країни, сміливим жінкам, які продовжують давати життя, незважаючи на всі рани. Жінок треба поважати і оберігати", – сказав Франциск.

Папа Римський закликав приділяти жінкам увагу і надавати можливості. Він згадав про роль Богоматері, яка всіх "захищає згори".

Раніше ми повідомляли, що в Наджафі Папа Римський Франциск зустрівся з вищим шиїтським священнослужителем Іраку, великим аятолою Алі аль-Сістані. Це перша в історії зустріч Папи з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем.

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