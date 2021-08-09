Готовий переступити через Україну і не хоче телефонувати Зеленському – найголовніше з пресконференції Лукашенка

Багато разів Олександр Лукашенко повертався до теми України/Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні провів пресконференцію під назвою "Велика розмова з президентом". За кілька годин спілкування з журналістами, силовиками і чиновниками він встиг звинуватити українську владу в підготовці "бойовиків", образився на закритий повітряний простір і розповів про готовність визнання Криму російським.

Реклама

Сайт "Сьогодні" уважно переглянув пресконференцію і зібрав найрезонансніші заяви на адресу України.

Про Зеленського

Білоруський диктатор начебто готовий на все для врегулювання відносин з Україною, але саме зараз з президентом України Володимиром Зеленським йому не до розмов. До того ж, цього не зрозуміють в Москві.

Читайте також: Росія хоче легітимізувати Лукашенка: у ТКГ розкрили нову хитрість окупантів

"Дзвінок (Зеленському) доречний тоді, коли ти відчуваєш, що час дозріло і буде результат. А просто заради того, щоб ви мене покритикували і об мене ноги витерли, і Путін би мене не зрозумів – це дуже тонка робота. Ну, я зателефоную йому і що? Ось я йому сьогодні зателефоную, і він мені не відповість, а знаєте чому? Тому що американці не зрозуміють, чому він зі мною розмовляв", – вважає Лукашенко.

Реклама

На пресконференцію запросили багато силовиків і чиновників/Фото пресслужби президента Білорусі

Про Мінські домовленості

Підписання другої Мінської угоди в лютому 2015 року в столиці Білорусі врятувало Україну від великомасштабної війни з Росією, вважає Лукашенко.

"Ми стали не якимось посередниками, ми стали майданчиком для мирних переговорів. Тут, в Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють – як з одного, так і з іншого боку, як мене інформують щотижня. Але там немає цієї війни, яка була під Дебальцевим і в Донецькому аеропорту", – сказав невизнаний лідер Білорусі.

Читайте також: Лукашенко наговорив собі на Гаагу — речниця Тихановської

Про війну з Росією

Реклама

Мінськ пригрозив трагедією для України в разі, якщо Київ вирішить силою звільняти Донбас.

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, зрозуміло (силою повернути Донбас. – Ред.), я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це загрожуватиме моєму життю", – сказав він.

Слухали останнього диктатора Європи кілька годин/Фото пресслужби президента Білорусі

Про українських бойовиків

Лукашенко звинуватив українську владу в підготовці "бойовиків", яких нібито перекидають на територію Білорусі.

Реклама

"Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?" – обурився останній європейський диктатор.

Читайте також: Річниця протестів у Білорусі: світ так і не визнав Лукашенка – він став ізгоєм

Про Крим

Мінськ готовий визнати Крим російським, але лише після того, як туди почнуть постачати продукцію всі без винятку російські олігархи.

"Мене багато пов'язує з Україною. Пам'ятайте, ми підписали Будапештську декларацію. Назарбаєв, Єльцин, Клінтон, Тоні Блер, або хтось тоді був від Великої Британії. Ми підписали. Мій підпис там стоїть. Але я і через це переступлю. Україна на це бачите, що творить! У мене руки розв'язані і на Крим, і на все інше", – заявив Лукашенко.

Лукашенко понад годину присвятив українським питанням/Фото пресслужби президента Білорусі

Про авіасполучення

Білоруський диктатор також висловив обурення на реакцію Києва після його візиту до Криму. Мовляв, він би і полетів туди через територію України, але Київ же закрив повітряний простір.

"Так ви ж закрили повітряний простір! Через Росію полетів. Так я ж через Україну не можу полетіти", – обурився він.

Читайте також: Річниця протестів у Білорусі: світ так і не визнав Лукашенка – він став ізгоєм

Про Віталія Шишова

Лукашенко було поставлено питання і про смерть в Києві голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Диктатор заявив, що Мінськ до цього не має жодного відношення.

"Ну, навіщо? Елементарно. Повісили одного – завтра буде такий же інший. Всіх не перевішаєш, це дурість. Ну, навіщо в Україні роздмухувати ось це все?" - знову обурився в сторону Києва білоруський диктатор.

Нагадаємо, що останнього року серйозно погіршилися відносини між нашими країнами після жорстокого розгону опозиційних протестів в Білорусі влітку минулого року і репресій, які почалися після того.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією