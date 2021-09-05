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Напад акули в Австралії: загинув молодий серфер

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 10:54
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Після нападу акули Смарагдовий пляж, який знаходиться недалеко від Сіднея, вирішили закрити
В Австралії загинув серфінгіст. Фото: колаж "Сьогодні"
В Австралії загинув серфінгіст. Фото: колаж "Сьогодні"

В Австралії поблизу Смарагдового пляжу сталося напад акули на серфінгіста. В результаті нападу 20-річний чоловік загинув.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Пляж, поблизу якого стався напад акули, розташований в 550 кілометрах від Сіднея. Попередньо, акула вкусила серфінгіста за руку.

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"Не дивлячись на всі зусилля перехожих, парамедиків та інших служб екстреної допомоги, пацієнт, на жаль, помер на місці події", – повідомила служба швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс.

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Після нападу акули Смарагдовий пляж вирішили закрити.

Не перший випадок в Австралії

Рибак з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули. Інцидент стався в декількох метрах від узбережжя Кокосових островів.

На кадрах показано, як до Джошу, що стоїть по коліно у воді, спрямовується невеликого розміру хижак. Чоловік відбивається від агресивної риби вудкою, а його друг Кейн кричить: "Вибирайся! Вибирайся звідти!".

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