Напад акули в Австралії: загинув молодий серфер

В Австралії поблизу Смарагдового пляжу сталося напад акули на серфінгіста. В результаті нападу 20-річний чоловік загинув.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Пляж, поблизу якого стався напад акули, розташований в 550 кілометрах від Сіднея. Попередньо, акула вкусила серфінгіста за руку.
"Не дивлячись на всі зусилля перехожих, парамедиків та інших служб екстреної допомоги, пацієнт, на жаль, помер на місці події", – повідомила служба швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс.
Після нападу акули Смарагдовий пляж вирішили закрити.
Не перший випадок в Австралії
Рибак з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули. Інцидент стався в декількох метрах від узбережжя Кокосових островів.
На кадрах показано, як до Джошу, що стоїть по коліно у воді, спрямовується невеликого розміру хижак. Чоловік відбивається від агресивної риби вудкою, а його друг Кейн кричить: "Вибирайся! Вибирайся звідти!".
Раніше ми писали:
- Рибак Дін Батлер з австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен – хижачка відкусила частину гвинта.
- Крім цього, ми розповідали, як гігантська акула-людожер кружляла навколо чоловіки в човні.