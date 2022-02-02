Після візиту Джонсона до Києва: Військові літаки РФ проривалися до Британії

Велика Британія перехопила і супроводила чотири російські бомбардувальники, які наближалися до зони її інтересів.
Про це повідомив представник Королівських ВПС, передає Reuters.
Інцидент стався 2 лютого. Так, винищувачі "Тайфун" та заправник Voyager були атаковані непізнаним літаком, що наближався до зони інтересів Великої Британії.
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"Згодом ми перехопили і супроводили чотири російські літаки "Ведмідь" (Ту-95 – Ред.)", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки не входили до суверенного повітряного простору Великої Британії.
Візит Джонсона до України
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським можливу військову агресію Росії проти України. Крім того, Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Візит також пов'язаний із новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
- Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним через Україну.
- Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.
- На брифінгу після переговорів із Джонсоном президент України Володимир Зеленський розповів, що робитиме з Мінськими угодами.