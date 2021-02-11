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Нардеп від "Слуги народу" засвітився на форумі у Лукашенка

11 лютого, 21:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Депутат Шевченко був присутній там на запрошення місцевої влади

Один з членів політичної сили "Слуга народу" Євген Шевченко вирушив до Білорусі на VI Всебілоруські народні збори (ВНС).

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Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мінськ", – підписав своє фото політик.

За словами народного депутата на Всебілоруських народних зборах більше 3-годин виступав президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Нардеп від "Слуги народу" засвітився на форумі у Лукашенка
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Каже, що не бачить проблем і вказівок обривати відносини з Білоруссю. І додав, що був присутній там на запрошення місцевої влади – в статусі спостерігача і народного депутата України, а не як представника партії "Слуга народу".

Нагадаємо, в минулому місяці Євген Шевченко їздив у відпустку до Білорусі, де висловився на захист режиму Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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Білорусія Мінськ слуга народа Евгений Шевченко
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