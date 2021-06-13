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"Велика сімка" закликає до нових виборів в Білорусі

13 червня 2021 17:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В першу чергу відповідальних каратимуть накладенням санкцій

Лідери "Великої сімки" на саміті. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери "Великої сімки" на саміті. Фото: колаж "Сьогодні"

Учасники саміту "Великої сімки" стурбовані нападками білоруської влади на права людини. І закликають провести нові "вільні і справедливі" вибори.

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Про це сказано в комюніке саміту Carbis Bay G7.

За їх словами, вони будуть працювати, щоб притягнути винних до відповідальності, в тому числі шляхом накладення санкцій, і продовжуватимуть підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини в Білорусі.

"Ми глибоко стурбовані триваючими нападками білоруської влади на права людини, основні свободи і міжнародне право на прикладі вимушеної посадки літака FR4978 і арешт незалежного журналіста і його партнера", – сказано в повідомленні.

На саміті "Великої сімки" закликали:

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  • змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в рамках Московського механізму Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ);
  • вступати в конструктивний діалог з усіма верствами суспільства;
  • а також провести нові вільні і справедливі вибори.
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Нагадаємо, що з 11 по 13 червня в курортному комплексі Карбіс-Бей в британському графстві Корнуолл проходить перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7. Зустріч "Великої сімки" може стати значущою подією як для країн, що беруть участь в саміті, так і для західного альянсу і всього світу в цілому.

Нагадаємо в квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.

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