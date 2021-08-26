Знайшли домішка. У Японії призупинили використання вакцини Moderna

У складі вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna після доставки в Японію знайшли невідомі домішки. МОЗ Японії призупинив використання близько 1,63 млн вакцин.
Про це повідомляє агентство Kyodo.
Препарати були зроблені на території Іспанії. Партії Moderna знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах, включаючи Токіо. Місцева влада вже почала перевірку.
Зараз у Японії крім щеплень Moderna використовують AstraZeneca, Pfizer і BioNTech. Першу дозу вакцини вже отримали 68,1 млн людей (53,6% населення), а дві дози – 54,1 (42,6%).
Якими вакцинами щеплюють в Україні?
Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула в Україну ще 25 березня.
Нещодавно уряд офіційно визнало вакцину Janssen (Johnson & Johnson).
Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.
Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали прищеплювати в Україні з 20 липня.
Також є вакцина Vaxveria від компанії AstraZeneca.
Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Перш за все через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.
Раніше ми також писали:
- Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє факти порушення роботи нирок у щеплених Pfizer і Moderna.
- Вакцини від COVID-19 подорожчають. Pfizer і Moderna оновили прайс.
- У Харкові зіпсували майже 10 тис. доз вакцини Pfizer.