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Знайшли домішка. У Японії призупинили використання вакцини Moderna

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 11:25
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Браковані щеплення знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах. Місцева влада почала перевірку
Поки невідомо, що за речовини знайшли в партії Moderna. Колаж "Сьогодні"
Поки невідомо, що за речовини знайшли в партії Moderna. Колаж "Сьогодні"

У складі вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna після доставки в Японію знайшли невідомі домішки. МОЗ Японії призупинив використання близько 1,63 млн вакцин.

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Про це повідомляє агентство Kyodo.

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Препарати були зроблені на території Іспанії. Партії Moderna знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах, включаючи Токіо. Місцева влада вже почала перевірку.

Зараз у Японії крім щеплень Moderna використовують AstraZeneca, Pfizer і BioNTech. Першу дозу вакцини вже отримали 68,1 млн людей (53,6% населення), а дві дози – 54,1 (42,6%).

Якими вакцинами щеплюють в Україні?

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Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула в Україну ще 25 березня.

Нещодавно уряд офіційно визнало вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.

Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали прищеплювати в Україні з 20 липня.

Також є вакцина Vaxveria від компанії AstraZeneca.

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Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Перш за все через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.

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