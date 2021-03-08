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Насильство у М'янмі: YouTube і TikTok видалили канали путчистів

8 березня, 02:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Відеохостинг і соцмережа виступили проти ескалації насильства

Відеохостинг YouTube через різку ескалацію насильства у М'янмі після військового перевороту ухвалив рішення видалити канали мовників збройних сил, які захопили владу в країні. Так само вирішила вчинити і соцмережа TikTok.

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Про це повідомляє CNN.

Видалені канали належали таким мовникам, як MRTV і Myawaddy Media.

"Ми закрили низку каналів і видалили кілька відео з YouTube згідно з принципами нашої спільноти і чинним законодавством", – заявив представник YouTube, що належить Google.

Тим часом у TikTok, який належить китайському технологічному гіганту ByteDance, також оголосили, що працюють над видаленням деякого контенту із М'янми.

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"Пропаганді ненависті і насильства абсолютно немає місця на нашій платформі. Ми активно видаляємо контент з М'янми, який порушує наші принципи, і продовжуємо стежити за ситуацією", – заявив представник TikTok.

Нагадаємо, тільки 3 березня солдати і поліція застрелили щонайменше 38 людина, які вийшли на протести проти військового перевороту в країні. З початку протестів загинули вже понад 50 осіб.

Ми також повідомляли, що Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивство мирних демонстрантів у М'янмі.

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М'янма переворот військові насилля YouTube TikTok
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