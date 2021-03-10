Насильства завзнає кожна третя жінка у світі – ВООЗ

Насильство щодо жінок у світі залишається надзвичайно поширеним – кожна третя жінка (близько 736 млн) протягом життя зазнає фізичного або сексуального насилля.

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Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом, жінки зазнають фізичного або сексуального насилля з боку інтимного партнера або сексуального насильства з боку непартнера – і кількість цих випадків практично не змінилося за останнє десятиліття.

У ВООЗ підкреслили, що насильство дуже часто відбувається щодо молодих жінок (у віці 15-24 років).

"Кожна четверта молода жінка, яка має стосунки, зазнає наруги з боку інтимного партнера до того часу, коли їй виповниться 25 років", – йдеться в звіті.

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Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що насильство проти жінок погіршилося під час пандемії COVID-19.

"Насильство щодо жінок є ендемічним явищем у кожній країні і культурі, завдаючи шкоди мільйонам жінок і їхніх сімей, і посилюється пандемією COVID-19. Але, на відміну від COVID-19, насильство стосовно жінок не можна зупинити за допомогою вакцини", – сказав він.

Гебреїсус додав, що з насильством можна боротися за допомогою глибоких і послідовних зусиль з боку урядів, спільнот і окремих осіб зі зміни згубного ставлення, поліпшення доступу до можливостей і послуг для жінок і дівчаток, а також з розвитку здорових і взаємоввічливих стосунків.

Нагадаємо, згідно зі звітом Єврокомісії, пандемія COVID-19 негативно відбилася на жінках – майже у всіх сферах життя нерівність між чоловіками і жінками посилилася.

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