НАТО хотіло напасти на РФ із Білорусі: Лукашенко продовжує фантазувати про переворот

Самопроголошений президет стверджує, що серед учасників змови був агент білоруських спецслужб, який порушив їхні плани

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Сполучені Штати планували замахна нього, щоб захопити владу в Білорусі, ввести туди війська НАТО, а потім напасти на Росію.

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Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, яку транслював телеканал ОНТ.

Причому, за словами Лукашенка, владу в країні планували захопити лише на день.

"Їм треба було на добу нібито прийти тут до влади, щоб заявити, що ми у владі. Для чого? Щоб попросити ввести війська НАТО на територію Білорусі та вишикувати їх на східному кордоні бідя Смоленська. Це був трамплін, я вам завжди говорив, для нападу на Росію. Це перший був би крок", – стверджує Лукашенко.

Він також розповів, що за одним із сценаріїв повинні були знищити його заміську резиденцію, на що нібито виділили 10 млн доларів, а на снайпера, який мав його застрелити – 1 млн доларів.

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Невизнаний президент також розповів, що серед учасників змови був агент білоруських спецслужб.

"Це був наш агент. Молодець. Спасибі хлопцю, він здорово нам допоміг, не побоявся. Вони через нього хотіли підняти армію", – стверджує Лукашенко.

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Крім того, "змовники", нібито хотіли відключити енергосистему столиці.

Лукашенко також пообіцяв журналістам, що ці його одкровення про переворот не останні.

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Нагадаємо, 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зниклі в Москві білоруські опозиціонери готували на нього і його дітей замах за сприяння спецслужб США, а один із них нібито їздив для консультацій з цього приводу до Польщі.

Тим часом у Держдепартаменті США заявили, що звинувачення Лукашенка про те, що спецслужби Сполучених Штатів нібито готували на нього замах, не відповідає дійсності.

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