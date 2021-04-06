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НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації на Донбасі

6 квітня, 04:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Альянс звинуватив Москву у порушенні мирних домовленостей

Північноатлантичний альянс (НАТО) стурбований почастішанням порушень Росією угоди про припинення вогню, а також пересуванням російських військ біля кордонів з Україною і застерігає Москву від подальшої ескалації ситуації.

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Про це заявив представник НАТО в коментарі німецькому виданню Die Welt.

"Союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", – заявив він.

Співрозмовник видання додав, що НАТО продовжує підтримувати територіальну цілісність України і пильно стежить за ситуацією.

"Дестабілізуючі дії з боку Росії підривають всі зусилля з деескалації напруженості", – підкреслив він.

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Представник НАТО також розповів, що члени альянсу 1 квітня обговорили обстановку на Чорному морі і висловили занепокоєння великомасштабною військовою діяльністю Росії в Україні і поблизу неї.

Нагадаємо, Державний департамент США вимагає від Росії пояснень через пересування військ поблизу кордону з Україною.

Ми також писали, що 5 квітня, в офіційному акаунті НАТО у Twitter опублікували пост українською, в якому Україну назвали цінним партнером Альянсу "з розширеними можливостями".

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