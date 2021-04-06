НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації на Донбасі

Північноатлантичний альянс (НАТО) стурбований почастішанням порушень Росією угоди про припинення вогню, а також пересуванням російських військ біля кордонів з Україною і застерігає Москву від подальшої ескалації ситуації.
Про це заявив представник НАТО в коментарі німецькому виданню Die Welt.
"Союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню з липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", – заявив він.
Співрозмовник видання додав, що НАТО продовжує підтримувати територіальну цілісність України і пильно стежить за ситуацією.
"Дестабілізуючі дії з боку Росії підривають всі зусилля з деескалації напруженості", – підкреслив він.
Представник НАТО також розповів, що члени альянсу 1 квітня обговорили обстановку на Чорному морі і висловили занепокоєння великомасштабною військовою діяльністю Росії в Україні і поблизу неї.
Нагадаємо, Державний департамент США вимагає від Росії пояснень через пересування військ поблизу кордону з Україною.
Ми також писали, що 5 квітня, в офіційному акаунті НАТО у Twitter опублікували пост українською, в якому Україну назвали цінним партнером Альянсу "з розширеними можливостями".
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