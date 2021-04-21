Деякі з перехоплених літаків не розпізнавалися за сигналами транспондера, що могло створювати загрозу безпеці цивільних польотів

Північноатлантичний альянс 20 квітня перехопив над Балтійським морем два російські бомбардувальники, які летіли в супроводі винищувачів, а також літак-розвідник, піднявши свої літаки з баз в Естонії, Литві та Польщі.

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Про це повідомила пресслужба НАТО.

В Альянсі уточнили, що два російські бомбардувальники Ту-160 Blackjack в супроводі винищувачів Су-27 і Су-35 та літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50 Mainstay залишалися близько трьох годин в повітряному просторі над Балтійським морем, а потім повернулися на материкову частину Росії.

"Радари НАТО зафіксували неідентифіковані літаки над Балтійським морем у вівторок вранці. У відповідь Об'єднаний центр повітряних операцій в Удемо, Німеччина, підняв винищувачі для перехоплення і ідентифікації літаків", – йдеться в повідомленні.

В тренді НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники

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Для відстеження та перехоплення російських літаків були запущені німецький та італійський винищувачі з баз НАТО в Естонії і Литві і винищувачі F-16 польських ВПС з авіабази Познань. А Національний центр повітряних операцій Королівських ВПС Данії розгорнув свої F-16 з авіабази Скрідструп, щоб зустріти російські літаки.

Зазначається, що деякі з перехоплених літаків не розпізнавалися за сигналами транспондера і не були надані плани на їх проліт.

У НАТО побоюються, що такі інциденти можуть створювати загрозу безпеці польотів, оскільки цивільні служби управління повітряним рухом не в змозі їх відстежувати.

Нагадаємо, минулого тижня Росія стягнула в Чорне море авіацію і кораблі нібито для проведення військових навчань, туди прибуло кілька десятків кораблів і понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

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