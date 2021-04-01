НАТО підтримало Україну: в ескалації на Донбасі винна Росія

Військовий блок відреагував на загострення в Шумах і загибель чотирьох військових ЗСУ

Північноатлантичний альянс стурбований нарощуванням Росією своїх військ біля кордонів України і вважає, що саме Кремль несе відповідальність за ескалацію на Донбасі.

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Про це, як повідомляє Reuters, заявив представник НАТО після зустрічі послів країн-членів військового блоку, яка відбулася 1 квітня.

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"Союзники поділилися своєю стурбованістю щодо недавніх великомасштабних військових дій Росії на території і близько України", – сказав представник НАТО.

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Посли НАТО також висловили стурбованість через порушення Росією укладеної в липні 2020 року угоди про припинення вогню, в результаті чого минулого тижня загинули чотири військовослужбовці ЗСУ.

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"Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості", – підкреслили в НАТО.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, Росія збирає війська в прикордонних з Україною регіонах, а також окупованих частинах Донбасу і в Криму через санкції, які були введені стосовно нардепа Віктора Медведчука, і беззастережну підтримку з боку Заходу.

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