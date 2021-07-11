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НАТО продовжить лоскотати нерви Росії – кораблі залишилися в Чорному морі після Sea Breeze

11 липня 2021 10:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Традиційно після українських починаються маневри в Болагріі – навчання Breeze-21 триватимуть від 11 до 19 липня

Кораблі НАТО не поспішають залишати Чорне море

Кораблі НАТО не поспішають залишати Чорне море / Фото: Flickr

Більшість військових кораблів, які брали участь в організованих України і США міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2021, Залишаться в Чорному морі.

Про це повідомив в Facebook глава Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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Кораблі візьмуть участь в інших навчаннях – Breeze-21, які проходять в Болгарії традиційно після українських. Цьогоріч вони триватимуть з 11 по 19 липня.

Крім того, до них приєднається ракетний катер ВМС Греції (P 68) Ypoploiarchos Daniolos – 10 липня він увійшов у Чорне море. Наразі судно прямує на військово-морську базу в болгарському Бургасі.

Катер ВМС Греції Ypoploiarchos Daniolos перетнув Босфор 10 липня. twitter.com/YorukIsik

Катер ВМС Греції Ypoploiarchos Daniolos перетнув Босфор 10 липня. twitter.com/YorukIsik

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Нагадаємо, що морські навчання Sea Breeze 2021 стали наймасовішими за всю свою 28-річну історію. У них взяли участь 29 країн з п'яти континентів. Тривали маневри з 28 червня по 10 липня.

Цього року не обійшлося без провокацій Росії. Фрегат Чорноморського флоту РФ пройшов між есмінцем ВМС США і українським катером морської охорони – на провокацію росіян на американському кораблі відреагували миттєво.

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