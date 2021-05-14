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НАТО: Росія використовує Крим для просування в Середземне море і Північну Африку

14 травня, 01:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Після окупації українського півострова РФ стала ключовою проблемою для Альянсу в Чорноморському регіоні

Після окупації Криму Росія стала ключовою проблемою для Північноатлантичного Альянсу в Чорноморському регіоні, тепер вона намагається за допомогою українського півострова поширити свій військовий вплив на Середземне море і Північну Африку.

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Про це йдеться в заяві НАТО.

"Вона (Росія. – Ред.) використовує Крим для проектування сили у Чорне море і далеко за його межі, в Середземне море і Північну Африку. Ми повинні зберігати пильність, особливо в світлі нещодавнього значного нарощування військової сили в регіоні", – йдеться в заяві.

В Альянсі нагадали, що давно спостерігають за агресивною поведінкою Російської Федерації – за її військами у Грузії, окупацією Криму і продовженням наступу на суверенітет і територіальну цілісність України.

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Нагадаємо, раніше НАТО вимагає від Росії припинити підтримку бойовиків на Донбасі, вивести звідти війська і озброєння.

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Ми також писали, що за ынформацією США, Росія продовжує перекидати важке озброєння в окупований Крим, незважаючи на те що заявляє, що відвела війська від кордону з Україною.

А в Європейському Союзі підозрюють, що Росія намагається поглинути тимчасово непідконтрольні Києву райони в Луганській і Донецькій областях, саме з цим, на думку Євросоюзу, пов'язані роздача паспортів місцевим жителям і намір Кремля провести там вибори в Держдуму.

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