Пора додому. НАТО виводить війська з Афганістану

Північноатлантична рада, яка є керівним органом НАТО, прийняла рішення почати виведення військ Альянсу з Афганістану слідом за США, які теж вирішили повернути своїх військових.
Про це йдеться в заяві Північноатлантичної ради.
"Визнаючи відсутність військового вирішення проблем, з якими стикається Афганістан, союзники вирішили до 1 травня почати виведення сил місії "Рішуча підтримка", – свідчить текст документа.
Завершити цей процес планується протягом декількох місяців. Загалом в Афганістані дислоковано близько 7 тисяч військовослужбовців НАТО.
При цьому Альянс зобов'язується підтримувати примирення в Афганістані і підтримувати народ і демократичні інститути цієї країни, які були створені за останні 20 років.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що відкликає американські війська з Афганістану. Вони мають повернутися до 11 вересня цього року, тобто до 20-х роковин теракту "Аль-Каїди" проти США 11 вересня 2001 року, який і став причиною для початку військової кампанії.
Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли про планах Великої Британії також вивести своїх військових з Афганістану. У зв'язку з цим контроль над військовою академією в Кабулі, де навчаються афганські солдати, передадуть уряду.
Через це вже виникли побоювання, що терористи з "Талібану" можуть відновити свій контроль над більшою частиною Афганістану. Це, в свою чергу, дасть "Аль-Каїді" шанс відродитися.
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