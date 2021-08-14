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Повені в Туреччині: вже 40 людей стали жертвами стихії (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 серпня, 12:20
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Потужні потоки води руйнують будинки, мости і тягнуть за собою машини
З постраждалих регіонів евакуювали понад 1700 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"
З постраждалих регіонів евакуювали понад 1700 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"

У Туреччині, після масштабних лісових пожеж, зафіксували вже 40 підтверджених загиблих в результаті повеней і селів в причорноморських провінціях.

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Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Що сталося?

У країні від повеней постраждали провінції Стамбул, Самсун та Синоп. Місцями рівень води піднявся на 3-4 метра. Потужні потоки води руйнують будинки, мости і тягнуть з собою машини. З постраждалих регіонів евакуювали понад 1700 осіб, стихія вже зруйнувала 5 мостів. Їх вже оголосили зоною стихійного лиха.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Жертвами стихії стали 34 людини в провінції Стамбул, і шість – в Синопі. Також рятувальники шукають зниклих.

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Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Вони шукають 12-річних сестер-близнючок і їх дідусів і бабусь з міста Бозкурт, які перебували всередині 8-поверхового будинку, коли той впав під натиском води.

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Що каже влада?

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через трагедію скасував святкування до 20-ї річниці своєї партії.

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А міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, приїхавши в Бозкурт, вже заявив, що це найгірша повінь з тих, що йому доводилося бачити.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Туреччина у вогні

За останні два тижні пожежі в Туреччині знищили лісові масиви і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі привели до загибелі восьми людей. Щонайменше 770 жителів постраждали, а влада евакуювала цілі села.

Станом на 12 серпня в Туреччині вже локалізували більшість лісових пожеж. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що для гасіння пожеж знадобилося 218 годин.

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Країна ліквідувала 202 лісових пожеж за останні 10 днів. Загалом пожежі спалахнули в 46 з 81 провінції Туреччини.

Експерти підозрюють, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини. Вже затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.

А влада не виключає, що причиною лісових пожеж могли бути підпали.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що рятувальники ліквідували більшість лісових пожеж.

Виявилося що пожежі в Туреччині влаштували курдські екстремісти. Вони похвалилися "диверсійними атаками" на турецькі туристичні регіони, щоб покарати уряд.

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