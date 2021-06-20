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Назальний спрей від Covid-19. В Австралії почалися клінічні випробування нового типу вакцини

20 червня 2021 11:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дана вакцина у вигляді назального спрея буде доступна вже через 1-2 роки

Австралійські вчені розробляють назальний спрей від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Австралійські вчені розробляють назальний спрей від COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Австралії почалися клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея.

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Про це повідомляє Голос Америки .

За словами медичного директора дослідницької організації "Nucleus Network" доктора Пола Гріффіна, цей препарат націлений на зниження ризику зараження тоді, як інші ліки в основному захищають від розвитку важких симптомів COVID-19.

"Вчені з Nucleus Network в Брісбені вважають, що лікування може бути більш ефективним проти вірусу, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer, і що воно дозволить зробити щеплення пацієнтам, які бояться голок", – пишуть в повідомленні.

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Він додав, що основна перевага полягає в тому, що коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, через який потрапляє патоген або вірус, то відповідь буде більш ефективною і фактично запобіжить проникненню вірусу

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Відзначимо, що вакцина у вигляді назального спрея буде доступна через 1-2 роки.

Раніше ми писали, що Туреччина випустить COVID-вакцину в формі спрею для носа

Нагадаємо, що також британська компанія AstraZeneca починає випробування вакцини від коронавіруса у вигляді назального спрея.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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