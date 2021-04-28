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Назарбаєв заявив, що залишає посаду голови Асамблеї народу Казахстану

28 квітня, 13:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перший президент Казахстану вирішив остаточно відійти від справ

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста голови Асамблеї народу Казахстану і передає ці повноваження президенту республіки Касим-Жомарт Токаєва.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Мені довічно належить право очолювати АНК. При цьому ряд повноважень закріплені за президентом країни. Всі питання повинні бути в одних руках. Я вирішив передати моє право передати очолювати АНК президенту Касим-Жомарт Кемелевічу Токаєва", – сказав Назарбаєв в ході 29-ї сесії асамблеї.

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Токаєв, в свою чергу, запропонував Назарбаєву стати почесним головою асамблеї.

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Нагадаємо, 19 березня 2019 року Нурсултан Назарбаєв заявив про свою відставку з поста президента країни.

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