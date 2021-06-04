"Не інтерв'ю, а катівня" і Гаага для Лукашенка – реакція Мережі на "зізнання" Протасевича

Більшість глядачів вказали на садна на зап'ястях опозиціонера. І всі як один підкреслюють – це тільки те, що можна побачити в кадрі

Колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич дав інтерв'ю білоруському держтелеканалу ОНТ. Під час бесіди з журналістом він говорив про плани опозиції, масові протести і "сталеві яйця" Лукашенка. "Сьогодні" зібрали реакції Мережі на скандальні "зізнання" блогера.

Сліди на руках

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Більшість глядачів вказали на садна на зап'ястях Протасевича. І всі як один підкреслюють – це тільки те, що можна побачити в кадрі.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що "зізнання" Протасевича ні що інше як прямий виклик Лукашенка всьому демократичному світу. Тому політик закликав якомога швидше припинити будь-яку співпрацю з диктатором.

"Яких відповідей ви очікуєте від людини під тортурами? "Все добре, просто трохи дуло в потилицю натирає?". Хтось ще далі буде розповідати про" білоруську згущенку"? Сталінізм в найгірших його проявах ..." – написав він.

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А, за словами активіста Сергія Стерненка, ситуація з Протасевичем – це демонстрація того, чому українці повинні боротися за права людини.

"Саме тому треба зупиняти будь-які, навіть найменші прояви диктатури. Саме тому потрібно битися за свободу і друг одного. Щоб у нас таке було неможливим".

Лукашенка повинні судити

Екснардеп Борислав Береза впевнений: якщо Лукашенка не відправити до Гааги, то на його руках з'явиться нова кров невинних людей.

"Він кривавий диктатор і злочинець. І таким, як він, немає місця серед людей. Після цього фільму весь цивілізований світ повинен об'єднатися в боротьбі проти цього брехливого божевільного колгоспника. Підтримувати його можуть лише такі ж соціопати і криваві злочинці. Режим Лукашенка повинен бути знесений" .

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Також політик розповів про страшні тортури, які практикують КДБ і російські бойовики в концтаборі "Ізоляція".

"Наприклад, в камері цілодобово не гаснуло світло і цілодобово грав важкий рок. Або надягали наручники, підвішували за них і використовували, як "грушу". Або ж прикріплювали до геніталій дроти і пускали струм. А в "Ізоляції" були "естети", які катували в'язнів, ввівши їм ректально трубку і по ній завівши шматок колючого дроту. Потім трубку виймають, а дріт залишається всередині людини. і його теж починають виймати. Тоді людина погоджується на все".

Леонід Маслов зазначив, що інтерв'ю потрібно показувати сім'ям пілотів Ryanair, які "без будь-якого примусу здали хлопця катам".

"А нам постійно нагадувати собі: всі традиції КПРС, СРСР і КДБ живі і процвітають. Всі наші "державники" – це вихідці звідти. Все, що пов'язує нас з ними – мусить бути ліквідоване".

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Не інтерв'ю, а катівня

У штабі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської також прокоментували "зізнання" Протасевича.

"Роман – заручник, який перебуває в руках терористів, які використовують садистів для отримання потрібних слів і картинки від людини, яка перебуває в їхній владі. До Романа не допускають адвоката. Але при цьому пустили журналістів? Це не інтерв'ю, це катівня", – сказано в повідомленні.

На зап'ястях Протасевича можна розгледіти сліди від наручників. Фото: скрін

"Він говорить не сам"

На думку батька опозиціонера, "все, що говорить Роман, він говорить не сам".

"Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити. Йому дуже важко це говорити, але я упевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували" , – сказав Дмитро Протасевич.

Раніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.