"Не міг вчинити інакше". У Ryanair пояснили, чому пілот літака сів в Мінську

Директор Ryanair обіцяє, що доповідь про посадку лайнера в Мінську опублікують протягом двох тижнів. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом найближчих двох тижнів Міжнародна організація цивільної авіації представить офіційну доповідь щодо інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair в Мінську.

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Про це повідомив голова авіаперевізника Майкл О'Лірі.

"Ми відправили нашу підсумкову доповідь щодо події польській авіаційній владі. Вони разом з литовською і ірландською авіаційною владою направлять дані доповіді в ICAO. Наразі я не хотів би висловлювати припущення, якого висновку дійде ICAO. Їхні висновки будуть оприлюднені найближчими двома тижнями", – сказав О'Лірі, виступаючи в комітеті з транспорту Палати громад парламенту Великої Британії 15 червня.

При цьому, за словами директора Ryanair, на пілота чинився серйозний тиск – в диспетчерській службі мінського аеропорту йому заявили, що йдеться про "червоний", тобто максимальний, рівень загрози вибуху, а також, що можна сісти тільки в Мінську.

"Отже, він не міг вчинити інакше", – сказав Майкл О'Лірі.

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Нагадаємо, після інциденту з "піратською посадкою" літака в Мінську Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.

До того ж Верховна Рада засудила те, що трапилося, і затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, яке сталося після цього, закликавши владу Білорусі звільнити політв'язнів.

Про що ще говорять в світі 15 червня, дивіться у відеосюжеті: