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Не минуло й року. ВООЗ визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом

5 травня, 18:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що інфікуватися коронавірусом можна, якщо стояти за метр від хворого

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Це визнали у Всесвітній організації охорони здоров'я через рік після оголошення пандемії COVID-19.

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Раніше цей факт не заперечували, але і не підтверджували. І тільки після відкритого звернення вірусологів у ВООЗ заявили: інфікуватися цілком реально, якщо стояти за метр від хворого або ближче. Тоді є ризик вдихнути краплі, що містять вірус.

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Небезпечно перебувати і в погано вентильованих та переповнених приміщеннях. Тому, щоб уникнути зараження, необхідно часто провітрювати приміщення і носити маски.

Нагадаємо, голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що вже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом в світі може стабілізуватися.

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