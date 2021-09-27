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У Китаї енергетична катастрофа: не працюють світлофори та просять не включати мікрохвильовки

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 вересня, 17:26
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Перебої з електрикою можуть торкнутися майже 100 млн людей
У Китаї енергетична криза, будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори. Колаж: "Сьогодні"
У Китаї енергетична криза, будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори. Колаж: "Сьогодні"

В Китаї посилюється енергетична криза, через яку перестали опалювати будинки, а на вулицях не працюють світлофори. У місцевих ЗМІ з'являються новини про отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит.

Про це повідомляє BBC.

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Проблеми з електрикою спостерігаються в провінціях:

  • Ляонін;
  • Гирин;
  • Хейлунцзян.

У деяких містах жителів просять не користуватися в години пікового попиту на електрику бойлерами та мікрохвильовками, торгові центри закриваються раніше, ніж передбачалося.

У Китаї автомобілі їздять по шосе в Шеньяні без освітлення
У Китаї автомобілі їздять по шосе в Шеньяні без освітлення

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У китайських ЗМІ поширюється відео з автомобілями, що їдуть по шосе в Шеньяні без освітлення. При цьому ще в десяти провінціях Китаю, в тому числі в промислових центрах, вже введені обмеження на споживання електрики.

У Ляонине після раптового відключення вентиляційної системи в заводському цеху 23 робочих були госпіталізовані з отруєнням вуглекислим газом. У місцевих ЗМІ з'являються новини про отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит.

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Перебої з електрикою можуть торкнутися майже 100 млн людей — саме стільки живе в сукупності в трьох провінціях.

Тепер, з наближенням зими, на півночі країни починає холоднішати. Міністерство енергетики Китаю розпорядилося, щоб постачальники вугілля і газу готувалися до зимового стрибка споживання.

У Китаї потужності сонячних і вітряних електростанцій повинні вирости в три рази

Раніше ми повідомляли, що потужності відновлюваних джерел енергії в Китаї можуть вирости в три рази вже до 2030 року. Переважно це стосується сонячних батарей і вітряної енергетики.

За прогнозами аналітиків, сумарно завдяки сонцю й вітру в 2030 році Китай отримає 1630 ГВт:

  • сукупна потужність сонячних фотоелектричних систем виросте з 253,69 ГВт у 2020 році до 890,31 ГВт у 2030 році;
  • потужності наземної вітроенергетики: з 279,04 ГВт до 742,62 ГВт за цей же період.

Графік зростання потужностей ВДЕ
Графік зростання потужностей ВДЕ

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