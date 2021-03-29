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Не ринок, не лабораторія. ВООЗ визначила головні сценарії появи коронавірусу

29 березня, 20:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Журналісти ознайомилися з остаточними висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я

Роль, яку ринок морепродуктів в китайському місті Ухань зіграв на початкових стадіях спалаху коронавірусу, визначити не можна.

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Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я, підготовлену після візиту її делегації до Китаю.

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У документі, поширеному серед держав-членів ВООЗ, йдеться, що ринок міг і не бути первинним джерелом спалаху, "однозначний висновок зробити не можна".

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Крім того, "вкрай малоймовірно", що спалах коронавірусу міг розпочатися внаслідок витоку інфекції з лабораторії.

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Вчені називають два найвірогідніших сценарії виникнення COVID-19 пов'язаними з передачею вірусу від тварин до людини.

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Однак розслідування організації не надає остаточних відповідей на питання, де і коли виник COVID-19. При цьому більшість доказів вказують на те, що це сталося між серединою листопада і початком грудня 2019 року.

Зазначається також і наявність відомостей про те, що вірус міг циркулювати ще раніше в інших країнах, наприклад, Франції і Італії.

"Однак поки якість таких досліджень обмежена. Проте важливо розслідувати ці можливі ранні події", – йдеться в документі.

Офіційно доповідь має бути опублікована 30 квітня.

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Нагадаємо, що раніше представник Австралії в делегації ВООЗ в Ухані відповів на деякі питання, пов'язані з появою коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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