Не ринок, не лабораторія. ВООЗ визначила головні сценарії появи коронавірусу

Роль, яку ринок морепродуктів в китайському місті Ухань зіграв на початкових стадіях спалаху коронавірусу, визначити не можна.

Реклама

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я, підготовлену після візиту її делегації до Китаю.

Читайте також: ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусу

У документі, поширеному серед держав-членів ВООЗ, йдеться, що ринок міг і не бути первинним джерелом спалаху, "однозначний висновок зробити не можна".

Відео: Сьогодні

Крім того, "вкрай малоймовірно", що спалах коронавірусу міг розпочатися внаслідок витоку інфекції з лабораторії.

Реклама

Вчені називають два найвірогідніших сценарії виникнення COVID-19 пов'язаними з передачею вірусу від тварин до людини.

Однак розслідування організації не надає остаточних відповідей на питання, де і коли виник COVID-19. При цьому більшість доказів вказують на те, що це сталося між серединою листопада і початком грудня 2019 року.

Зазначається також і наявність відомостей про те, що вірус міг циркулювати ще раніше в інших країнах, наприклад, Франції і Італії.

"Однак поки якість таких досліджень обмежена. Проте важливо розслідувати ці можливі ранні події", – йдеться в документі.

Офіційно доповідь має бути опублікована 30 квітня.

Реклама

Нагадаємо, що раніше представник Австралії в делегації ВООЗ в Ухані відповів на деякі питання, пов'язані з появою коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама