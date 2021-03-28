Не щадять навіть дітей: на протестах у М'янмі розстріляли понад 100 людей (фото, відео)

27 березня стало найкривавішим днем з часу перевороту

У М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, у День збройних сил країни, 27 березня, сили безпеки під час жорстокого придушення протестів по всій країні вбили 114 осіб, в тому числі кілька дітей.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве видання Myanmar Now.

За даними видання, щонайменше 40 людей, зокрема 13-річна дівчинка загинули в місті Мандалаї і близько 27 людей було вбито в Янгоні. Ще один 13-річний підліток загинув у центральному регіоні Сагаїн.

/ Фото: Reuters

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27 березня вже назвали найкривавішим вдень з моменту військового перевороту в минулому місяці.

"Сьогодні день ганьби для збройних сил", – заявив представник групи противників військової хунти CRPH.

/ Фото: Reuters В тренді Зброя та наркотики: молода українка в Італії стала жертвою розбірок наркоторговців

Різкі заяви вже пролунали щодо суботніх подій в М'янмі з боку західних країн. Посол Великої Британії Ден Чугг заявив, що сили безпеки "осоромилися", а посланник США назвав насильство жахливим.

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/ Фото: Reuters

Крім того, в суботу військові літаки завдали повітряних ударів по селу на території, контрольованій озброєною групою з етнічної меншини карен, у результаті чого загинули щонайменше двоє людей.

Відео: Reuters

Нагадаємо, 23 березня сили безпеки застрелили семирічну дівчинку прямо в її будинку, коли стріляли в її батька під час рейду по домівках протестувальників у Мандалаї.

1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країни Він М’їна і голову правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни. Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі.

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