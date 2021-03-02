Не лише Саркозі: чотири президенти, які сіли в тюрму

Світ повниться дивами: "великі посадки", анонсовані в Україні, чомусь почалися з Франції. 1 березня стало відомо, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі визнаний винним у корупції та торгівлі впливом і був засуджений на трирічний строк позбавлення волі. (Щоправда, з них два роки – умовно.) Які ще президенти сідали в тюрму і за що, розбирався сайт "Сьогодні".

Південна Корея. Пак Кин Хє, 25 років

Фото: ko.wikipedia.org

Реклама

Виявляється, це не такий вже і рідкісний випадок у світовій практиці. Наприклад, народ Південної Кореї посадив до в'язниці двох своїх президентів, причому на тривалі строки.

Падіння президентки Південної Кореї Пак Кин Хє, яке привело її, зрештою, до чвертьстолітнього тюремного строку, почалося 29 жовтня 2016 року, коли 12 тисяч людей вийшли на вулиці Сеула з вимогою відставки президентки. Пак Кин Хє звинувачували в тому, що вона допустила до важливих державних справ свою подругу Цой Сун Сіль, яка до цього не займала жодних посад у держапараті. Про це стало відомо після того, як в ЗМІ потрапили дані з комп'ютера одного з помічників президента.

Сталося це зовсім анекдотично: журналісти кабельного каналу JTBC знайшли в сміттєвому баку одного з готелів Сеула планшет, в якому були сотні секретних документів за 2012-2014 рр. Так стало відомо про зв'язок подруги президента Цой Сун Сіль з південнокорейською компанією Samsung.

За версією опозиції, Сун Сіль була головною позаштатною радницею президентки Пак Кин Хє, яка часто ігнорувала думку членів уряду і президентського апарату. За версією прокуратури, компанія Цой Сун Сіль і її доньки отримала від Samsung $ 3,1 млн на навчання дівчини верховій їзді в Німеччині. Платіж був відправлений через голову федерації кінного спорту Кореї Санга Чжіна, який є президентом Samsung з корпоративних зв'язків. Виникло припущення, що через Сун Сіль відома корпорація впливала на рішення президентки Південної Кореї та лобіювала свої інтереси.

Реклама

Далі було ще цікавіше. Як з'ясувалося, в сімдесятих Пак Кин Хє відвідувала містичну секту, де майбутня пані президент подружилася з донькою релігійного лідера. А коли Пак Кин Хєе обійняла високу посаду, то зробила свою подружку-ворожку радницею. Цой Сун Сіль оточила голову держави шаманами і ворожками. Саме під їхнім впливом президентка припинила економічні відносини з Північною Кореєю – адже ті наворожили об'єднання двох країн протягом кількох років.

Тепер Пан Кин Хє, цілком зрозуміло, кається.

"Я щиро прошу вибачення у громадян за величезне непорозуміння – в сферах економіки і національної безпеки, яке відбулося через мою безвідповідальність", – заявила президентка Південної Кореї.

Сама ж подруга протягом цього часу набивала свої кишені. Вона створила кілька фондів, в які перераховували кошти найбільші корейські компанії. Всього за кілька тижнів на рахунки надійшло 72 мільйони доларів.Когда припекло, подруга пані президента втекла до Німеччини, але там її знайшли і повернули на батьківщину.

Реклама

10 березня 2017 року Конституційний суд Південної Кореї одноголосно затвердив імпічмент, після чого повноваження президентки були припинені.

Ізраїль. Моше Кацав, 7 років

Фото: "Сегодня"

Кажуть, що талановита людина талановита в усьому. 8-й президент Ізраїлю Моше Кацав – солдат "Шестиденної війни", журналіст, наймолодший мер в історії Ізраїльського держави, чотири рази міністр трьох урядів, на відміну від своїх колег, що погоріли переважно на корупції, примудрився потрапити до в'язниці за зґвалтування.

Історія любовних "пригод" Кацава почалася у 2006 році, коли одна з його помічниць звинуватила очільника держави у домаганнях. Пізніше свідчення проти президента дали ще кілька жінок.

63-річний політик, уникаючи ганебного розгляду, уклав з Мін'юстом угоду, за якою він визнав свою провину і поступився президентськиою посадою Шимону Пересу. Натомість з експрезидента були зняті практично всі звинувачення у зґвалтуванні та спробах зґвалтування, які фігурували в первинному варіанті обвинувального вироку. Зрештою, залишилося лише звинувачення в сексуальних домаганнях до колишньої співробітниці, яку, за словами Кацава, він "по-дружньому поцілував в шию" .

30 грудня 2010 року суд Тель-Авіва визнав колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава винним. 66-річний політик отримав сім років, хоча до укладення угоди йому погрожував 16-річний строк.

Реклама

"Експрезидента Ізраїлю зустріли у в'язниці як рідного", – писала газета "Комерсант" у грудні 2011 року.

Кореспондент газети в Тель-Авіві зазначив, як виняток, Моше Кацаву дозволили в'їхати на територію тюремного комплексу "Маасіягу" на особистому автомобілі, хоча зазвичай це суворо заборонено. Сусідом Кацава у камері став колишній міністр соціального забезпечення Шломо Бенізрі, який відбував чотири роки за отримання хабара і порушення громадського довіри.

Читайте також: Бойцовский клуб или Рада? 5 самых запоминающихся драк в парламенте IX созыва

"Сусіди по камері вже зустрілися тиждень тому. Шломо Бенізрі за хорошу поведінку отримав від тюремної влади заохочення короткою відпусткою на честь народження онука і проведення йому обряду обрізання (Брит-мила). Скориставшись нагодою, він відвідав Моше Кацава в єрусалимському кварталі Рамот, і колишні політики проговорили близько двох годин. За даними місцевих ЗМІ, експрезидента цікавили умови тюремного утримання в "Маасіягу". Шломо Бенізрі підтримав колишнього колегу морально, а також дав йому кілька корисних порад про те, як поводитися за гратами", – зазначалося в репортажі.

В тренді Лукашенко звільнив власного сина: що відбувається в Білорусі

Незважаючи на те, що Кацав у в'язниці відмовлявся відгукуватися, як всі інші арештанти, на свій особистий номер і носити тюремну робу, він кілька разів отримував тривалі відпустки.

Єдиним, хто оцінив сексуальні "подвиги" Кацава, став президент РФ Володимир Путін.

"Привіт передайте своєму президенту! Виявився дуже потужним мужиком! Десять жінок зґвалтував! Я ніколи не чекав від нього! Він нас усіх здивував! Ми всі йому заздримо!" , – заявив Путін ізраїльському прем'єру Ехуду Ольмерту в жовтні 2006-го.

Ошелешений таким напором Ольмерт тільки і зміг відповісти, що зараз Кацаву "Не позаздриш".

І знову Південна Корея. Лі Мен Бак, 17 років

Фото: wikipedia.org

Схоже, народна забава садити своїх президентів припала корейцям до смаку, і вже на наступний рік після винесення вироку Пак Кин Хє під суд пішов її попередник Лі Мен Бак, який очолював країну в 2008-2013 рр.

Його сім'я бідувала, він з дитинства пізнав бідність і, хоча і був другим за успішністю учнем, у школі йому довелося витерпіти чимало знущань через свій соціальний статус. Щоб забезпечити вищу освіту старшому синові, Лі Сан Дику (віце-спікер парламенту Південної Кореї в 2006-2008 рр.), сім'я тулилася в одній кімнатці при церкві, та Лі Мен Баку доводилося братися за будь-яку некваліфіковану роботу ще школярем.

Згодом він згадував, що свій найсильніший сором відчув, "коли підлітком торгував коржами перед жіночою школою".

Очевидно, що прізвисько "Бульдозер" він заробив не стільки за те, що на своїй першій серйозній роботі в тоді ще невеликій будівельній компанії Hyundai Engineering and Construction він вивчив пристрій бульдозера до останнього гвинтика. Скільки за наполегливий характер – повільно, але вперто домагатися від життя свого. У 1984 році компанія стане четвертою в світі, а ще через чотири роки Лі Мен Бак очолить раду директорів. На той момент йому було 47.

У 51 рік Лі Мен Бак йде в політику, але йому знадобилося довгих десять років, щоб з другої спроби стати мером Сеула. Тут "Бульдозеру" було де розвернутися по-справжньому. Окрім всього іншого, Лі Мен Бак повернув столиці Південної Кореї річку Чхонгечхон, раніше загнану до труби, залишив після себе Сеульський ліс – аналог Центрального парку в Нью-Йорку, а також найбільш просунутий в інформаційних технологіях муніципальний уряд.

Фото: time.com/time/asia

"Сеул, який був колись символом бетонних джунглів, перетворився на зелену оазу, і тепер подає приклад іншим азіатським містам, як треба дбати і любити навколишнє середовище" , – писала у травні 2006 року азійська версія журналу Time.

Згадуючи старий шотландський анекдот про Ангуса-будівельника мостів, на президентському посту Лі Мен Бак запам'ятався, насамперед, створенням корупційної мережі, перевищенням повноважень, витратами і отриманням хабарів від великих корпорацій, зокрема Samsung. В цілому, за 16 звинуваченнями експрезидент був засуджений у жовтні 2018 року до 15-річного терміну ув'язнення. Через два роки вирок переглянули до 17 років. Правда, з в'язниці крадія експрезидента перевели під домашній арешт – за станом здоров'я.

Перу. Альберто Кен'я Фухіморі, 25 років

Фото: соцмережі

Один з найколоритніших персонажів нашої історії керував Перу десять років, з 1990 по 2000 рік, змінивши під свій третій строк конституцію. Народжений в Перу в сім'ї японських іммігрантів Фухіморі став першим і єдиним за всю світову історію японцем, який став головою якої-небудь держави, яка не є членом монаршого дому (нагадаємо, що в Японії з давніх-давен править Імператорський дім). Здобув вищу інженерну освіту в США і протягом певного часу керував Сільськогосподарським інститутом в Перу, паралельно вів телешоу на державному каналі.

На президентських виборах 1990 року Фухіморі був "темною конячкою", тому його перемога над всесвітньо відомим перуанським прозаїком і драматургом Маріо Варгасом Льосою стала повною несподіванкою.

В історію він потрапив завдяки своїм розправам над повстанцамі-"маоїстами" і стерилізації 215 тисяч жінок і понад 16 тисяч чоловіків з найбідніших регіонів (у бажанні взяти під контроль народжуваність, людей погрозами заганяли до операційних). Лише кожен десятий з постраждалих, опитаних комісією, заявив, що пішов на це добровільно.

Але найцікавіша деталь його біографії – захоплення терористами 17 грудня 1998 року резиденції японського посла в Лімі, де святкувався день народження імператора Японії. До речі, запрошеного Фухіморі там не виявилося. Зате в заручниках побували його родичі, члени кабміну, троє членів Конгресу, президент Верховного суду Перу, п'ятеро генералів і посли 13 країн – загалом понад 600 людей. 14 бойовиків "Революційного руху імені Тупака Амару" утримували в заручниках високопосадовців протягом 126 днів, відпустивши матір і сестру Фухіморі разом з жінками і людьми похилого віку. Протистояння тривало так довго, тому що Фухіморі не бажав поступатися терористам. Зрештою перуанські командос провели штурм резиденції посла, під час якого загинули всі загарбники і один заручник.

Але зрештою президент Перу втратив владу не через злочини проти свого народу, а через корупцію. 13 листопада 2000 року після низки гучних скандалів з підкупом депутатів, незаконним продажем зброї, причетністю до наркоторгівлі та організації замовних вбивств, Фухіморі втік до Японії, де попросив політичного притулку. Президент-втікач відправив додому факс, в якому сповіщав про свою відставку, але Перуанський Конгрес не прийняв добровільну відставку і почав процедуру імпічменту.

На історичній батьківщині Фухіморі продовжував займатися політичною діяльністю, але без особливого успіху. У липні 2007 року "Останній самурай" з Перу так і не зміг потрапити до японського парламенту. (Використовуючи назву фільму з Томом Крузом у своїй передвиборчій кампанії, Фухіморі називав себе "останнім самураєм" і клявся відновити національні японські цінності, такі як наполеглива праця і смиренність.) Вже в вересні 2007-го диктатора з Перу повернули на Батьківщину, де він отримав 25-річний строк за фінансові зловживання і організацію "ескадронів смерті", відповідальних за вбивство щонайменше 25 людей на початку дев'яностих років. На цей момент 81-річний Альберто Фухіморі перебуває під домашній арештом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама