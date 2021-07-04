У Каспійському морі прогримів потужний вибух (відео)

Є підозра, що вибух стався на нафтовій платформі Азербайджану, але в держкомпанії це заперечують

Вибух у Каспійському морі / колаж "Сьогодні"

У Каспійському морі ввечері в неділю, 4 липня, прогримів потужний вибух в районі однієї з нафтовидобувних платформ у азербайджанському секторі.

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Про це повідомило видання Oxu.Az.

Крім того, у Мережі з'явилися відео моменту вибуху, зняті людьми на пляжі.

Очевидці повідомили, що вибух був досить сильним і його хвиля відчувалася на березі. У Мережі припустили, що вибухнула одна з нафтових платформ.

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Водночас офіційний представник державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR Ібрагім Ахмедов заявив, що на морських платформах і промислових об'єктах, що перебувають під прямим контролем компанії, аварій не було, і висунув свою версію.

"Зараз роботи йдуть нормально. Наша початкова підозра щодо вибуху в морі у напрямку Алата – це виверження грязьового вулкана", – сказав він.

Нагадаємо, біля берегів Сирії навесні у результаті ракетного обстрілу спалахнула пожежа на іранському нафтовому танкері, що стояв біля портового міста Баніяс, у результаті загинуло щонайменше троє людей.

Ми також повідомляли, що минулого тижня у центрі Лондона, біля залізничної станції Elephant and Castle, прогримів потужний вибух, після якого почалася масштабна пожежа.