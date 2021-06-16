"Нервово кліпав – йому сильно погрожують": мати Протасевича про дивний брифінг сина

Напередодні затриманий журналіст вийшов на брифінг і несподівано почав заспокоювати своїх колег, що не все так погано з ним

Роман Протасевич на брифінгу. Скріншот

Несподівана участь журналіста Романа Протасевича у брифінгу була вимушеною, оскільки йому явно погрожували – таким чином він намагався врятувати себе і свою дівчину.

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Таку думку висловила його мати Наталія Протасевич, передає DW.

Вона вважає, що син знаходився під психологічним тиском, хоча на його обличчі слідів насильства не побачила.

"Він одягнув на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини. Але він виглядав пригніченим, нервово кліпав. Ясно, що йому дуже сильно погрожують", – сказала Наталія Протасевич.

Як ми вже писали, журналіст BBC назвав обманом брифінг Протасевича. Він теж упевнений, що білоруського політв'язня примусово привели.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. А нещодавно бойовики "ЛНР" подали документи для "екстрадиції" Протасевича.

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