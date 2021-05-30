Нетаньяху можуть змістити з посади прем'єр-міністра Ізраїлю після 12 років на посту

Биньямин Нетаньягу / Фото: Reuters

Один з найбільш "довгограючих" прем'єр-міністрів Ізраїлю Біньямін Нетаньяху може покинути свій пост.

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Як пише CNN, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет працює над коаліційною угодою з лідером партії "Еш Атід", щоб приєднатися до нового уряду.

Якщо коаліція відбудеться, то це покладе край 12-річному перебуванню Нетаньяху на посаді прем'єр-міністра.

Беннет рішуче заявив, що п'яті вибори не віддадуть Нетаньяху, а твердо мають намір сформувати уряд єдності. Також політик заявив, що має прем'єрські амбіції.

Незабаром після виступу Беннета Нетаньяху зробив власну заяву, в якій засудив лідера партії "Яміна" як людини, яку не турбує ніщо інше, як стати прем'єр-міністром.

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Ситуація нині унікальна тим, що партія Беннета має тільки 7 місць в парламенті, але саме їх не вистачає для того, щоб схилити чашу терезів на бік більшості в Кнесеті. Коаліція "змін", ймовірно, буде складатися з правих і лівих сторін ізраїльської політики, а для формування 61 голосу більшості доведеться залучити ще якусь політсилу.

"Не може бути нічого іншого в об'єднанні такого широкого кола партій, крім як через їхнього бажання вигнати Нетаньяху. З огляду на нагальні проблеми, такі як дотримання режиму припинення вогню з бойовиками під керівництвом ХАМАС в Газі і зростання напруженості в Східному Єрусалимі і на Західному березі, це може бути крихкий уряд, який легко руйнується ідеологічними розбіжностями", – резюмує видання.

Нагадаємо, в березні партія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" і її союзники набрали необхідну кількість мандатів для створення коаліції в парламенті.