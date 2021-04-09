Непоправна втрата: світові лідери висловили співчуття через смерть принца Філіпа

У п'ятницю, 9 квітня, у Великій Британії помер 99-річний принц Філіп, герцог Единбурзький. На сторінках світових лідерів в соцмережах з'явилися слова співчуття королеві і її родині.

Реакція світу

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"Непоправна втрата для британського народу. Принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові і служити прикладом для майбутніх поколінь", – написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Я з британським народом і королівською родиною думаю про смерть Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він зробив видатну кар'єру в армії і був в авангарді багатьох громадських ініціатив. Нехай його душа спочиває з миром", – написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Вплив його десятиліть самовідданої державної служби видно в гідних справах, які він підтримував як покровитель, в зусиллях з захисту навколишнього середовища, які він відстоював, в військовослужбовцях, яких він підтримував, в молодих людях, яких він надихав, і багато в чому ще. Його спадщина буде жити не тільки через його родину, а й у всіх благодійних починаннях, які він формував", – сказав президент США Джо Байден.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що принца "будуть пам'ятати як нагородженого військово-морського офіцера, відданого філантропа і постійну складову в житті королеви Єлизавети II".

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Інші світові лідери не залишилися осторонь і теж висловили співчуття королівській родині.

Як відреагували у Великій Британії

Всі офіційні акаунти Букінгемського, Кенсингтонського палаців і Клеренс-хаусу змінили свої головні фото на знак скорботи принцу Філіпу. Замість усміхнених аватарок тепер там офіційні герби.

На офіційному сайті Букінгемського палацу на головній сторінці опублікована фотографія покійного на чорному тлі.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Наступні оголошення будуть зроблені свого часу. Королівська родина приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", – свідчить підпис.

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Принц Чарльз з дружиною Каміллою і герцоги Кембриджські на своїх офіційних сторінках поділилися чорно-білим знімком принца Філіпа, а в підписі до фото повторюється заява Букінгемського палацу.

Слова співчуття опублікував глава британського уряду Борис Джонсон, він пише, що принц Філіп прожив дуже цікаве і насичене життя.

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"За будь-якими мірками принц Філіп прожив екстраординарне життя як морський герой Другої Світової війни, як людина, яка надихнула безліч молодих людей премією герцога Единбурзького, та насамперед її Королівська Величність. Наші думки з Її Величністю і її родиною, які втратили не просто дуже рідну і шановану людину, але насамперед, чоловіка, батька, дідуся і прадідуся. Об'єднане королівство сумує про втрату, але пишається його внеском в служіння країні", – написав прем'єр-міністр.

"Сьогодні ми оплакуємо втрату видатної людини, яка присвятила своє життя державній службі та допомозі іншим. Я висловлюю свої найглибші співчуття Її Величності Королеві і всій королівської родині в зв'язку з цим. Сумний час", – залишив у соцмережі повідомлення мер Лондона Садок Хан.

"Я приєднуюся до іншої частини Сполученого Королівства і Співдружності в оплакуванні втрати Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького", – написав Архиєпископ Кентерберійський.

"Я засмучена звісткою про смерть герцога Единбурзького. Я висловлюю свої особисті і найглибші співчуття Її Величності Королеві і її родині", – написала лідер Шотландії Нікола Стерджен.

"Це має бути досить складно для чоловіка. Він мав провести своє життя монархом чи главою держави. Але протягом усього свого життя принц Філіп забезпечував цю силу, цю опору, цю надійну опору і грав надзвичайно важливу роль", – сказала експрем'єр Тереза ​​Мей.

До Великої Британії може прилетіти принц Гаррі щоб бути з родиною. Меган Маркл через другу вагітність може залишитися у США і пропустити церемонію прощання.

"Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Великої Британії і залишитися зі своєю родиною. Йому не потрібно більше нічого, ніж бути поруч зі своєю родиною, й особливо зі своєю бабусею, в цей жахливий час", – розповіло джерело близьке до родини.

Нагадаємо, що після 90 років здоров'я Філіпа почало погіршуватися. У 2017 році він припинив виконувати громадські обов'язки, хоча все ще супроводжував Єлизавету II. У лютому 2021 року принца Філіпа госпіталізували. Він переніс операцію на серці, а в березні повернувся додому. Через місяць, 9 квітня, він помер. Його пам'ятатимуть як людину з сильним характером і принциповою позицією, а також того, хто став по-справжньому надійною опорою для королеви Великої Британії.

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