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Ні слова про Протасевича. У Лукашенка вперше прокоментували інцидент із літаком

24 травня, 12:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Представник МЗС Білорусі стверджує, що вимушена посадка літака не суперечить міжнародним нормам

У Білорусі стверджують, що примусова посадка пасажирського літака в Мінську, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич, нібито не порушує міжнародні норми.

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Про це йдеться в заяві прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

"Немає ніяких сумнівів, що дії нашої компетентної влади також повністю відповідали встановленим міжнародним правилам", – стверджує білоруський дипломат.

За його словами, білоруська сторона готова прийняти міжнародних експертів і надати всі необхідні матеріали про інцидент.

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"На цьому тлі, звісно, вражає поспішність відверто войовничих заяв із боку ряду країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики", – заявив Око.

При цьому дипломат ніяк не згадав затримання Романа Протасевича, заради чого, як стверджує опозиція влади Білорусі, і змусили літак піти на посадку.

Раніше повідомлялося, що латвійська і польська авіакомпанії перестануть літати над Білоруссю.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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