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Ніякий він нам не батька – білоруський опозиціонер різко висловився про Лукашенка

28 травня, 22:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Опозиція Білорусі закликає весь цивілізований світ об'єднатися проти диктатора

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Член президії Координаційної ради Білорусі та екс-міністр країни Павло Латушко проти того, щоб називати президента Білорусі Олександра Лукашенка "званням", яке прижилося раніше, – "батьком".

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Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Він нам, білорусам, ніякий не "батька". Це людина, яка робить масові злочини, репресії в 21 столітті", – сказав він.

Опозиція Білорусі закликає весь цивілізований світ об'єднатися проти диктатора.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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