Ніякий він нам не батька – білоруський опозиціонер різко висловився про Лукашенка

Опозиція Білорусі закликає весь цивілізований світ об'єднатися проти диктатора

Sergei Gapon/Pool via REUTERS

Член президії Координаційної ради Білорусі та екс-міністр країни Павло Латушко проти того, щоб називати президента Білорусі Олександра Лукашенка "званням", яке прижилося раніше, – "батьком".

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Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Він нам, білорусам, ніякий не "батька". Це людина, яка робить масові злочини, репресії в 21 столітті", – сказав він.

Опозиція Білорусі закликає весь цивілізований світ об'єднатися проти диктатора.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську