Брак вакцин від COVID: нобелівські лауреати запропонували рішення

Понад 100 власників Нобелівської премії написали відкритого листа Байдену з проханням підтримати пропозицію ПАР та Індії

Понад 100 лауреатів Нобелівської премії, а також понад 60 колишніх глав держав і урядів закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена тимчасово відмовитися від правил Світової організації торгівлі про інтелектуальну власність в питанні виробництва вакцин від COVID-19.

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Про це йдеться у відкритому листі, розміщеному на сайті організації Peopl's Vaccine Alliance.

Раніше таку пропозицію висунули Південно-Африканська Республіка та Індія.

На думку підписантів, тимчасова відмова від згаданих правил дасть змогу збільшити випуск лікарських препаратів і прискорить боротьбу з пандемією в менш забезпечених країнах світу.

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Інакше, підкреслюється в зверненні, багато держав не зможуть забезпечити масову вакцинацію до 2024 року за нинішніх темпів виробництва препаратів від коронавірусу.

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Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Pfizer різко подорожчала для поставок до країн Євросоюзу, проте країни ЄС отримають 250 млн доз вакцини Pfizer до кінця червня.

Ми також писали, що в Індії, де для вакцинації використовують препарати Сovishield і Covaxin, на кінець березня зафіксовано 617 важких і серйозних ускладнень після щеплень, 180 людей померли.

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