Нова загроза для України? Лукашенко анонсував масштабні навчання з Росією

Такі військові маневри автоматично несуть загрозу Україні, оскільки неподалік від наших кордонів буде велике військо РФ

Білорусь і Росія восени цього року проведуть масштабні військові навчання "Захід-2021", які повинні підвищити боєготовність союзних країн до нібито загрози з боку НАТО. Про це заявив під час своєї доповіді на VI Всебілоруських народних зборах білоруський президент Олександра Лукашенко, передає БЕЛТА.

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Він вважає свою армію однією з найкращих у Східній Європі, але потрібно підтримувати бойову готовність.

"Ми цього року восени проведемо спільне з Росією військове навчання "Захід-2021", в основному в Білорусі, на білоруських полігонах", – сказав Лукашенко.

За його словами, зараз військово-політична ситуація у східно-європейському регіоні напружена, поблизу білоруських кордонів регулярно проходять навчання НАТО.

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"Кілька тижнів тому в Польщі навіть проводили зимові штабні навчання, під час яких моделювали на комп'ютерах майбутню війну НАТО з регіональним угрупованням військ Росії і Білорусі. Використовуючи ці навчання і той гамір, який піднявся насамперед в Польщі, вони мотивують додаткові асигнування на розвиток своєї армії в Польщі і військ НАТО", – підкреслив Лукашенко.

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Нагадаємо, у 2017 році Білорусь та Росія вже проводили навчання "Захід". За оцінками українського керівництва, в навчаннях взяли участь 120 тисяч військовослужбовців, понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів і близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу. РФ набагато перевищила заявлену спочатку чисельність військ. Що говорили українські спостерігачі про навчання "Захід-2017".

Також ми дізнавалися, звідки може напасти Росія на Українупід час спільних з Білоруссю навчань.

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