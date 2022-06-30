Нова війна? Жителі Литви вступають до "Союзу стрільців" через погрози Росії

Існує вірогідність, що РФ може почати ще одне вторгнення

Путін може напасти на Литву/Фото: Contributor/Getty Images, Lietuvos šaulių sąjunga. Колаж: "Сьогодні"

У прикордонних районах Литви місцеві жителі вступають до ополчення на тлі загрози можливої агресії Росії. Наразі налічується близько 12 000 добровольців.

Про це повідомляє CNN.

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На території Сувалкського коридору, що розташований між територією Білорусі та Калінінградом (Росія), місцеві жителі приєднуються до литовського добровольчого руху "Стрільці".

Зазначається, що Сувалкський коридор стане першою лінією оборони, якщо російські війська зайдуть на територію Литви.

"Як можна довіряти Росії? З нашою історією? Тут моя сім'я. Я побудував цей будинок голіруч", – сказав один з місцевих жителів, який вступив до литовського ополчення.

Командир 4 регіонального командування стрільців Егідіюс Папецкіс заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість охочих вступити в ополчення різко зросла.

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"Наразі налічується близько 12 000 добровольців. І це число збільшується щомісяця вдесятеро, – сказав він. – З перших днів війни в Україні кількість новобранців, які бажають приєднатися, збільшилася з 10-12 до більш ніж 100 осіб на місяць. Ми пам'ятаємо радянську окупацію, і нам більше не подобається, коли нас окуповують. Ми вільні люди", — сказав Папецкіс.

Чи буде війна Росії з Литвою?

Такий варіант Росія навряд чи розглядає. Адже представник Держдепартаменту США Нед Прайс уже заявив, що Америка готова підтримати Литву в разі військової агресії Росії.

За словами Прайса, США дотримуються п'ятої статті Північноатлантичного альянсу, де йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. У США також схвалили економічні заходи, вжиті проти країни-агресора.

Політолог Ігор Петренко впевнений, що Росія не наважиться розв'язати війну з Литвою.

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"Держдеп чітко позначив свою позицію. Росія це розуміє, і їй нема чим відповісти. Кремль від безсилля намагається підвищувати ставки, але на його заяви вже ніхто не звертає увагу", – каже експерт.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на нічній нараді у Путіна обговорювали війну з Литвою. Також ми писали, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві.