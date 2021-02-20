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Нова Зеландія початку вакцинацію населення: чим прищеплюють громадян

20 лютого, 13:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В країні використовують щеплення Pfizer

Нова Зеландія приєдналася до списку країн, в яких йде національна кампанія з імунізації населення від коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters.

Імунізація новозеландців розпочалася 19 лютого. У цій країні використовують препарат, розроблений компаніями Pfizer і BioNTech.

Першими перед ширшою кампанією прищепили невелику групу медиків в Окленді. У першій черзі вакцинації в цій країні – співробітники прикордонних служб і працівники, пов'язані з ізоляцією і карантином інфікованих.

Влада сподівається вакцинувати все 5-мільйонне населення цієї країни за рік.

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В Австралії, де також схвалили вакцину Pfizer, початок імунізації заплановано на 22 лютого. Тут першими вакцину отримають працівники готелів і медустанов, а також постояльці будинків для літніх людей. У планах влади вакцинувати всіх 25 млн австралійців до жовтня.

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У жодній з цих країн за останні 24 години нових випадків COVID-19 не виявили.

Загалом з початку пандемії в Австралії зареєстрували трохи менш як 29 тис. випадків інфікування, з яких 909 закінчилися летально, а в Новій Зеландії – 2350 і 26 випадків відповідно.

Нагадаємо, що в Україні старт вакцинації був запланований на 15 січня, однак через технічні проблем цього не сталося.

Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що навіть з вакцинацією світові не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

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Австралія вакцинація вакцина нова зеландія
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